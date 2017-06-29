شارك عدد من المواطنات في مبادرة مجتمعية إنسانية متميزة تحت شعار (عيد الرحمة)، حيث بادرن من خلالها بزيارة أطفال مرضى بالسرطان في مدينة الملك فهد الطبية، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.
وأوضحت إحدى المشاركات في المبادرة أن المبادرة الإنسانية انطلقت بتغريدة من مواطنة، وتجاوبت معها العديد من سيدات المجتمع الخيّرات، اللاتي بذلن الكثير من أجل إدخال السعادة والفرح ورسم البسمة على وجوه الأطفال.
وأظهرت صور نشرتها بعض السيدات اللاتي شاركن فيها التجهيزات التي سبقت المبادرة والهدايا التي تم تقديمها لهم، مشاركة منهن في رسم البسمة على وجوههم، والحديث معهم بما يجول بخاطرهم بهدف التخفيف عنهم.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج