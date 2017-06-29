تمكنت فرق تطوعية، اليوم (الخميس)، من العثور على رجل مسن فُقد ثاني أيام عيد الفطر المبارك في بلدة الجش بمحافظة القطيف.
وعُثر على المسن، ويدعى محمد بن حسن آل محفوظ، متوفى في منطقة قريبة من البلدة، وذلك بعد أيام من استمرار البحث عنه من قبل الفرق التطوعية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشطت في نشر خبر فقدان المسنّ، حيث عممت خلال الأيام الماضية صورته وأرقام التواصل مع ذويه.
فيما علقت أسرة الفقيد على خبر العثور عليه بطلب الدعاء له بالرحمة، في الوقت الذي قالت فيه حفيدته – التي نشطت في الأيام الماضية في مطالبة المواطنين بالبحث عنه – بنشر صور له، مودعةً: “رحم الله صاحب الوجه البشوش”.وفق “أخبار 24”.
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