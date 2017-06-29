أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن اليوم (الخميس) هو أول أيام موسم الحر الشديد، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً.
وأفاد بأن الأيام القادمة ستكون أكثر أيام السنة حرارة، حيث ستتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة.
كما أشار الدكتور الزعاق إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون على شكل موجات وسيستمر لمدة 52 يوماً، لافتاً إلى أن هذه الفترة تُعرف فلكياً باسم موسم الجوزاء.وفق “أخبار 24”.
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