قال مدير عام جمرك البطحاء، عبدالرحمن المحنا، إن المراقبين الجمركيين أحبطوا خلال الفترة الماضية محاولة تهريب كميات كبيرة من الطلقات النارية ومحاولتين لتهريب الخمور.
وأوضح أن الطلقات النارية كانت مخبأة في تجويف معد داخل الكرسي الخلفي لمركبة أحد المسافرين، وبلغت كمية الطلقات المضبوطة 23 ألفاً و250 طلقة.
وأضاف أن كميات الخمور كانت مخبأة في شاحنتين، لافتاً إلى أن كمية الخمور المضبوطة بلغت ألفاً و436 زجاجة خمر.وفق “أخبار24”.
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