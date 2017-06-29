أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن قيمة المطالبات التي تكبدتها شركات التأمين خلال السنوات الثمانية الماضية بلغت 112 مليار ريال.
وبحسب بيانات المؤسسة، وفقا لـ”الحياة” فقد استحوذ قطاع التأمين الصحي على 60% من المطالبات بقيمة 68.4 مليار ريال، فيما بلغت نسبة التأمين العام 39% بقيمة 41.6 مليار ريال، وجاء تأمين الحماية والادخار أخيراً بنسبة 1% بقيمة 1.7 مليار ريال.
والتأمين العام يشمل عدة فروع منها تأمين المركبات والممتلكات والحوادث والمسؤوليات والبحري والهندسي والطيران وغيرها، ويستحوذ تأمين المركبات على 90.9% من إجمالي مطالبات التأمين العام، بقيمة 37.8 مليار ريال، جاء بعده تأمين الممتلكات بنسبة 3% وبمطالبات قدرها 1.22 مليار ريال.
وبلغ إجمالي عدد الوثائق 48 مليون وثيقة تأمين، 61% منها للتأمين العام بما يعادل 29.2 مليون وثيقة، فيما بلغ عدد وثائق التأمين الصحي 16.5 مليون وثيقة.
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