رد مصدر مسؤول سعودي رفيع المستوى على التقارير والإشاعات التي نشرتها وسائل إعلام تزعم وضع الأمير محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية، مؤكداً أن من نشرها وروج لها وسائل الإعلام الإيرانية وأخرى تابعة لـ”حزب الله” وقناة الجزيرة.
وأوضح أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن الأمير محمد بن نايف بإمكانه مقاضاة صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي أخذت هذه المعلومة وقامت بنشرها في تقرير لها.
وأضاف أن الأمير محمد بن نايف يتمتع مع عائلته بحرية الحركة، ويستقبل الضيوف ويغادر منزله على أساس يومي منذ أن أعفي عن منصبه، ولم يطرأ أي تغيير على الأمير محمد باستثناء التخلي عن منصبه الحكومي.
ولفت، بحسب ما نقلته شبكة CNN الأمريكية اليوم (الخميس)، أنه من الصادم أن صحيفة معروفة جداً، في إشارة لصحيفة “نيويورك تايمز”، تنشر مثل هذه القصة الملفقة، مؤكداً أنه إذا اتبع مراسلوها أدنى مستوى من الكفاءة المهنية، لكان من السهل عليهم أن يدركوا أن هذه إشاعات لا أساس لها من الصحة، نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية.وفق “أخبار 24”.
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