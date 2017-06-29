نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المُبارك وذلك بحضور مديرة المركز الأستاذة ساره العسكر حيث ابتدأ الحفل بتكبيرات العيد،تلى ذلك الأناشيد المتنوعة بمناسبة العيد،والألعاب والمسابقات الخفيفة بين المقيمات،أيضاً وزعت هدايا العيد على المقيمات وكذلك العاملات .
بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء المعد لهذه المناسبة واستمرت الفعاليات طيلة أيام العيد الى اليوم الخامس حيث اشتملت الفعاليات طيلة هذه الأيام على برامج ترفيهية للمقيمات في الفترة الصباحية والمسائية احتوت على المسابقات الخفيفة بين المقيمات والعاملات، والأناشيد كذلك إستضافة مهرجة حيث قامت بعمل بعض الإستعراضات واللعب مع المقيمات وكذلك عاملات المركز ، بالإضافة إلى ركن التسالي وركن الهدايا حيث تم توزيع هدايا العيد على المقيمات وعاملات المركز خلال هذه الفعاليات،أيضاً تم اصطحاب بعض المقيمات لأحد المجمعات التجارية في المحافظة وتناول طعام الإفطار والتسوق في المحلات التجارية .
يُذكر أن منسوبات مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج يبذلن جهوداً مباركة في كل ماهو في سبيل ادخال الفرح والسرور على المقيمات وعيشهن للجو الأسري داخل المركز .
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