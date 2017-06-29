في مساء ثالث ايام عيد الفطر المبارك أقامت أسرة العقيلي الخالدي معايدتها السنوية ، وقد اشتملت المعايدة على رفع الاسرة التهاني بالعيد الى مقام الوالد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ووزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونائبه حفظهم الله والى الاسرة المالكة والشعب السعودي والامة الاسلامية ، كما رفعت الاسرة في معايدتها مبايعتها لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد حفظه الله ، وقد اشتملت المعايدة على قصائد منبرية وتكريم لابناء الاسرة من الضباط المرابطين في الحد الجنوبي والعاملين في مكافحة الارهاب والمتخرجين من الكليات العسكرية والمدنية ، وقد أقيمت العرضة السعودية بهذه المناسبة ، ثم تناول الجميع طعام العشاء ، وكل عام وأنتم بخير .
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