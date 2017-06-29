تبدأ المملكة السبت القادم الموافق الأول من يوليو 2017 في تطبيق الرسوم على “المرافقين والمرافقات” للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودية، في تصريحات إعلامية، أن موعد تطبيق فرض الرسوم باق في موعده ولن يتغير.
وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 الى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
وحسب صحيفة “الرياض” ستكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون “الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة”، والمرافقون “هم الأبناء الذكور فوق الـ 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر”.
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