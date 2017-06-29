كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين “تقييم” صالح الزويد، عن لائحة جديدة يتم العمل عليها لتصنيف ورش تشليح السيارات؛ لتنظيم السوق وتحقيق الجودة وضبط أسعار قطع الغيار وتجنب عدم رفعها.
وأوضح الزويد، وفقا لـ”الاقتصادية” أن تصنيف تشليح السيارات سيكون عبر تصنيف حجم الضرر علی السيارات وتقسيمها إلی ثلاث فئات تحمل كل فئة حجم الضرر ومصير السيارة بين سيارات تتلف بالكامل وسيارات نصف إتلاف وسيارات يمكن إصلاحها حسب حال السيارة.
وأشار إلى أن التصنيف سيجعل تصليح المركبات بقيمة عادلة وجودة متميزة، وذلك بعد تقدير مدی ضرر السيارات، حيث تضع الهيئة معايير محددة لذلك.
وفي السياق ذاته، أكد اقتصاديون أن القيمة العادلة في السعر مقابل الجودة أصبحت ضرورة ملحة، لافتين إلى أن فرض وتطبيق لوائح منظمة يؤدي إلى وجود ضمانات، ويولد منافسة إيجابية، ما يحقق تطوير السوق ويسهل إيجاد قطع الغيار.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج