حذرت سفارة المملكة في العاصمة الفلبينية مانيلا، السعوديين المقيمين هناك والزائرين من التواجد بالمناطق العامة جراء الأوضاع الأمنية هناك.
وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “توتير” إنه نظرا للظروف الأمنية الراهنة في منطقة مراوي (جنوب الفلبين)، والأحداث المتتالية باحتمال تضرر مناطق أخرى في الفلبين من قبل الجماعات الإرهابية، واستهداف السياح الأجانب؛ توصي السفارة مواطنيها بتجنب الأماكن العامة، وأخذ الحيطة والحذر، والتصرف بهدوء.
كما طالبتهم بالتواصل مع السفارة عبر هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين على مدار الساعة في حال واجهتهم أية مشاكل.وفق “أخبار 24”.
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