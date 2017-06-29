حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من ارتفاع درجات الحرارة العظمى في منطقة الشرقية وأنها قد تصل إلى أكثر من 48 درجة مئوية، إضافة إلى نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
كما حذر النظام من ارتفاع في درجات الحرارة العظمى في مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة قد تصل إلى أكثر من 45 درجة مئوية، إضافة لنشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
وأضاف أن مناطق مكة المكرمة ونجران والأجزاء الشرقية من منطقة عسير ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، كما ستشهد الباحة وخميس مشيط والأجزاء المجاورة لهما ومحافظة الطائف تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.وفق “أخبار 24”.
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