أغلقت بلدية القوز التابعة لمحافظة القنفذة، أحد المطاعم بعد شكوى تقدم بها مواطن بعثوره على “وزغة” في وجبة قدمت له، فيما استنفرت الجهات المختصة بأحد المسارحة على خلفية بلاغ من مواطن يفيد بتقديم مطعم لحوم كلاب لزبائنه.
وقال رئيس بلدية القوز المهندس إبراهيم الفقيه إن فريقاً من المراقبين قام بتفتيش المطعم بعد بلاغ المواطن حول وجود “وزغة” في وجبته، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه تم إغلاق المطعم لعدم التزامه بمعالجة ملاحظات صحية وفنية رصدت عليه في وقت سابق.
من جهته، أوضح محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي أنه ورد بلاغ من مواطن حول تقديم أحد المطاعم الشهيرة لحوم كلاب للزبائن إلى أن المواطن استند في دعواه على تغير لون اللحوم.
وأضاف أنه بعد معاينة اللحوم الموجودة في المطعم من قبل لجنة من الشرطة، والصحة، والبلدية اتضح أن ادعاءات المواطن غير صحيحة، وأن الوجبات معدة من لحوم أغنام واردة من المسلخ بأوراق رسمية، داعياً المواطنين للتأكد قبل التقدم بالبلاغات.
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