كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فرض لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات غرامات قيمتها 48.591 مليون ريال على شركات الاتصالات، خلال العام الماضي 2016.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي الجديد إن شركات الاتصالات ارتكبت عدداً من المخالفات والتجاوزات، 75% منها مخالفات بقطع الكوابل،و11% مخالفات واستخدام جهاز لا سلكي، و8% مخالفات عدم تنفيذ القرارات، و5% بطاقات مسبقة الدفع غير نظامية.
وأبانت أن الشركات سددت نحو 8.9 مليون ريال من مبالغ الغرامات المفروضة عليها، فيما بلغت غير المسددة أكثر من 39.6 مليون، بنسبة 82%.
وأوضحت الهيئة زيادة عدد المخالفات التي تم رصدها في العام الماضي، حيث بلغ 1079 مخالفة، مقارنة بنحو 841 خلال عام 2015، مبينة أنها تلقت خلال العام الماضي أكثر من 77 ألف شكوى من مستخدمي الاتصالات.وفق “أخبار 24”.
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