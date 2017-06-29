وثّق مقطع فيديو وقوع مضاربة وتشابك بالأيدي امتد لتبادل اللكمات بين رجل وفتاة، قال متداولوه إنه وقع في أحد شوارع محافظة جدة، دون أن يتضح سبب الخلاف بينهما.
وأظهر الفيديو الرجل وهو يسير بجانب الطريق بالقرب من محلات تجارية قبل أن يلتفت ويدفع فتاة من ظهرها دون سبب واضح، لتسارع الفتاة في الرد عليه بدفعه على الجانب الآخر، ومن ثم يعود الرجل ويوجه لها لكمة في وجهها؛ ليدخل الطرفان على إثرها في تبادل اللكمات، وسط مشاهدة المارة وأصحاب المحلات لهما.
وفق “أخبار 24”.
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