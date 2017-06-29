أكدت إمارة منطقة الحدود الشمالية، أنه تم استرجاع حساب أمير المنطقة فيصل بن خالد بن سلطان، بعد أن تعرض للاختراق منذ يومين من قبل مجموعة من الهاكرز.
وأوضحت الإمارة في بيان لها أن الاختراق حدث ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصر أول أمس (الثلاثاء) وتم استرجاعه، واصفة الاختراق بالتصرف غير المسؤول والبعيد عن الشيم والأخلاق.
وبيّنت أن أمير المنطقة يستقبل كل الآراء والملاحظات وجميع المراجعات عن المنطقة من خلال الأبواب المفتوحة والمباشرة باهتمام بالغ، متوعدة بمعاقبة المخترقين.وفق “أخبار 24”.
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