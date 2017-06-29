ردت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، على واقعة إلقاء سيارة إسعاف لمريض أمام باب الطوارئ في مستشفى القنفذة العام، نافية تلقيها بلاغاً بهذه الحالة.
وأوضح الناطق الإعلامي للهيئة بالعاصمة المقدسة علي الغامدي، أنهم قاموا بالبحث في سجلات البلاغات التابعة لغرف عمليات الهلال الأحمر، واتضح عدم وجود بلاغ لديهم عن هذه الحالة، مضيفاً أن الإسعاف الذي نقل المريض ليس تابعاً للهيئة.
وأكد الغامدي أن هيئة الهلال الأحمر ليس من طبيعتها التهاون في حياة الآخرين، مبيناً أن هذا ينافي رسالتها وطبيعة عملها الإنساني.وفق “أخبار 24”.
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