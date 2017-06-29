أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تثبيت أي أجهزة أو شعارات أو ملصقات غير مُصرح بها في المركبة يعد مخالفة مرورية.
وقال المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تثبيت أي أجهزة أو شعارات أو ملصقات غير مصرح بها في مركبتك يعرضك للمخالفة المرورية”.
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تثبيت أي أجهزة أو شعارات أو ملصقات غير مُصرح بها في المركبة يعد مخالفة مرورية.
وقال المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تثبيت أي أجهزة أو شعارات أو ملصقات غير مصرح بها في مركبتك يعرضك للمخالفة المرورية”.
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