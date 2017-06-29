شاركت فرقة تلاوين الترفيهية ضمن فعاليات عيد وصيف الخرج38 في رابع ايام عيد الفطر المبارك بقيادة الكابتن / محمد الشحيني ، حيث قدمت العديد من الفقرات للاطفال والكبار على مسرح الفعاليات والذي تنظمه بلدية محافظة الخرج حيث أجريت العديد من المسابقات الثقافية والحماسية،كما قدمت العديد من الفقرات الإنشادية والثقافية وتقديم الجوائز القيمة للحضور.
وأجرى المركز الإعلامي لقاء مع مدير المهرجان أ. حسين بن محمد الجمعة، حيث بيّن أن الاستعدادات لفعاليات عيد وصيف الخرج بدأت منذ ما يقارب الشهرين والتي تضمنت تجهيز الموقع المخصص للاحتفال وأعمال الصيانة وكذلك تجهيز الحدائق على مستوى المحافظة و الشوارع الرئيسية والميادين وكذلك المناطق المحيطة بمصليات العيد، إضافة إلى تواجد فرق الصيانة يومياً بمقر المهرجان وتهيئة الأماكن المخصصة للعوائل بكل ما يلزم لتهيئة البيئة المناسبة للزوار، وتواصل بلدية محافظة الخرج توزيع المياه المجانية للحضور، حيث تم توزيع أكثر من 150 كرتون من المياه.
وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج ( غسالة ، جهازين مكرويف ، شاشة ، 3 أجهزة جوال (.
وتستضيف الفعاليات في يومها الخامس فرقة أزهارالترفيهية كما تقدم اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت لزوارها وتقديم العديد من الجوائز القيمة .
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