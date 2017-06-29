أنهت إدارة نادي التعاون أمس (الأربعاء) رسمياً، إجراءات التعاقد لمدة موسم واحد مع اللاعب الدولي المصري عصام الحضري حارس نادي وادي دجلة، ليصبح أول حارس أجنبي في تاريخ دوري المحترفين.
وأوضحت إدارة النادي أنه تم إنهاء إجراءات التوقيع بحضور رئيس النادي محمد القاسم، الذي قدم شكره للرئيس الفخري الشيخ تركي آل الشيخ، متمنياً لكابتن منتخب مصر التوفيق مع بقية زملائه في الفريق.
من جانبه، كشف الحضري البالغ من العمر 44 عاماً وفقاً لـ “المدينة”، أنه سيصل إلى القصيم يوم الإثنين المقبل للمشاركة في تدريبات فريقه الجديد، مبدياً سعادته بالانضمام إلى سكري القصيم.
يشار أن عصام الحضري قد لعب لعدة أنية مصرية وحقق العديد من الألقاب المحلية الإضافة إلى بطولات دولية مع منتخب بلاده، كما حقق العديد من الألقاب الشخصية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الأمم الأفريقية آخر أفضل حارس في كأس الأمم الأفريقية عام 2017م.
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