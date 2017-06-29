وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو تعطل سيارة من نوع “دينا”، في أحد الطرق بمدينة الدمام؛ بسبب غرس إطارها الخلفي في الأسفلت بشكلٍ غريب.
وأظهر الفيديو السيارة وهي متوقفة وسط الطريق بعد غرس أحد إطاريها الخلفيين في الإسفلت، فيما تباينت ردود فعل متناقلي الفيديو حول سبب الغرس؛ حيث أرجعه بعضهم إلى ارتفاع معدلات الحرارة في مناطق المملكة، بينما رأى آخرون أن السبب يعود إلى عدم رصف الطريق بصورة جيدة.
وفق “أخبار 24”.
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