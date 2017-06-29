وقعت إدارة نادي النصر اليوم (الأربعاء) رسمياً مخالصة مالية نهائية مع الكابتن حسين عبدالغني، بعد قضائه 8 سنوات في صفوف الفريق، ناشرة رسالة أخيره له وجهها اللاعب لجماهير الفريق.
وقال اللاعب في رسالته التي وجهها للجماهير:”بكل المحبة والتقدير والشكر والامتنان، وبعد توقيعي مخالصتي النهائية مع نادي النصر أقدم شكري وتقديري الجزيل للأمير فيصل بن تركي بن ناصر ورجال النصر الأوفياء ولجماهيره المخلصة على كل ما وجدته منهم طوال مشواري مع نادي النصر من دعم وتشجيع ووقفة صادقة كان لها أكبر الأثر في مسيرتي الرياضية من خلال اللعب لنادي كبير بتاريخه وجماهيره ورجال الأوفياء”.
وأضاف: “أعرب لزملائي رفقاء دربي نجوم نادي النصر عن شكري لهم على وقفتهم ومساندتهم لي خلال قيادتي للفريق طوال فترة تواجدي في النادي وما تحقق من نجاحات كان ثمرة لتظافر تلك الجهود المخلصة من الجميع خدمة لهذا الكيان الكبير”النصر”.
وأختتم عبد الغني رسالته بقوله: “أوجه رسالة يملؤها الحب والتقدير لجماهير النصر الوفية عهدتكم أوفياء محبين صادقين مخلصين لناديكم ولنجومكم، النصر يحتاج لوقفتكم ومساندتكم الدائمة حتى يكون النصر في القمة، لكم حبي وتقديري”.وفق “أخبار 24”.
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