كشف المواطن مصور المقطع المتداول حول قيام طفل بسرقة “عيديات” كان يقوم بتوزيعها على الأطفال مع قطع من الشوكولاتة عن حقيقة المقطع.
وظهر المواطن في مقطع جديد اتضح منه أن مشهد سرقة الطفل للعيديات كان تمثيلياً، وأوضح المواطن أنه تعاون مع الطفل لتنفيذ المشهد؛ لإدخال السرور على الأطفال في العيد.
وكان المقطع قد حظي خلال الأيام الماضية بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تشكيك بعض متداوليه منذ البداية في كونه حقيقياً، وهو ما تبين بعد توضيح مصوره.
وفق “أخبار 24”.
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