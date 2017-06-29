جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنبيهها للقطاع الخاص اليوم (الأربعاء) بأن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدأ الخميس 20 رمضان 1438هـ الموافق 15 يونيو 2017م، يستمر حتى 15 ديسمبر 2017.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، مؤكدة أن عدم الالتزام بالقرار يعرض المنشأة لعقوبات وغرامات مالية.
يذكر ان القرار ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.وفق “أخبار 24”.
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