في أول ايام عيد الفطر السعيد وكعادتهم احتفلت عائلة آل جوير بعيدهم للعام الثالث عشر في منتجع آل فهد للاحتفالات
وسط حضور منقطع النظير من الجميع ازدانه جمالاً حضور الوالد الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر رغم ظروفه الصحيه شفاه الله مقدما رساله مؤثره للجميع بإهميه الحضور .
بدأ الحفل بالقرآن الكريم القاه الشبل / عبدالله بن عبدالعزيز بن فهد
ثم كلمه ترحيبيه مرتجله للشاب / فهد بن عبدالعزيز بن فهد
اعقبها مشاركه رائعه للاخ / عبدالرحمن بن مبارك بقصيده من قديم الشاعر / عبدالعزيز بن ناصر والرد عليه من الشاعر الشيخ / مبارك بن عبدالرحمن رحمه الله
ثم قصيده آخرى للشاعر الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله
وكانت مشاركه اثارت شجون الجميع
بعد ذلك تحدث الأخ / عبدالعزيز بن فهد عن اهميه مشاركه الجميع بالرأي والمشورة والاقتراح لتطوير عمل اللجنه المنظمه
تفاعل معها الحضور وبخاصه الاخوان / عبدالله بن ناصر ،عبدالعزيز بن سعد ، عبدالله بن ابراهيم ، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ناصر .
إخيراً تتقدم اللجنه المنظمه بالشكر والعرفان للمهندس / محمد بن أحمد الجوير على دعمه السخي والمستمر للجنه جعلها الله في ميزان حسناته
وفي الختام توجه الجميع لطعام العشاء المعد بهذه المناسبة .
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