أصدرت مديرية الدفاع المدني في العاصمة الرياض اليوم (الأربعاء) حذرت فيه المواطنين والمقيمين من الأحمال الزائدة للكهرباء، وذلك خلال موجة ارتفاع الحرارة المتوقعة الأيام القادمة، تجنباً للأخطار التي قد تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وطالب المتحدث الرسمي لـلدفاع المدني في منطقة الرياض الرائد محمد الحمادي الجميع إلى إتباع إرشادات السلامة الوقائية للتأكد من نوع الجهد الكهربائي للجهاز، وأن الدائرة الكهربائية مزودة بقاطع كهربائي مناسب للجهد المستخدم، مع مراعاة عدم تحميل المآخذ لأكثر من طاقتها واستخدام التوصيلات الكهربائية الجيدة.
كما دعا إلى إيقاف تشغيل أجهزة التكييف غير الضرورية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية من المآخذ قبل الخلود إلى النوم، وعدم ترك أي منها في حالة شحن، وعدم ترك مراوح التهوية تعمل بشكل مستمر لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسلاك ونشوب الحريق.
وأهاب بالآباء والأمهات توفير كاشفات الدخان وبطانيات وطفايات الحريق في منازلهم، وأن يعلموا أبناءهم كيفية التصرف في حالة حدوث أي طارئ، كما دعا أصحاب المركبات تجهيزها قبل السفر، عن طريق الفحص الجيد للحد من السخونة الزائدة، التي قد تتسبب في احتراق المركبة، خلال سيرها وعدم ترك الأشياء القابلة للاشتعال بداخلها مثل الولاعات والعبوات المضغوطة والعطور.
وشدد الحمادي على ضرورة إيقاف جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل, وإحكام غلق أسطوانات الغاز ، قبل مغادرة المنزل خاصة عند السفر، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.وفق “أخبار 24”.
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