أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الأربعاء)، عن تغيير موعد استكمال إجراءات المرشحين على الوظائف الهندسية وتوجيههم لجهاتهم الحكومية، وذلك نظراً لتمديد إجازة عيد الفطر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف:”إن الموعد الجديد سيكون اعتبارا من بداية دوام يوم الاثنين الموافق 1438/10/16 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 1438/10/26 “.
وكانت الوزارة قد أعلنت منتصف شهر رمضان ، أسماء 250 مواطنا من المتقدمين على الوظائف الهندسية، داعيةً إياهم لمراجعة أي من فروع الوزارة، اعتبارا من يوم الاثنين 09 شوال وحتى الخميس 19 شوال 1438هــ لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم لمباشرة مهام وظائفهم، وهو الموعد الذي تم تغييره بسبب تمديد إجازة عيد الفطر هذا العام.وفق “أخبار 24”.
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