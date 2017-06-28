كشفت وزارة العدل عن عدد صكوك الزواج والطلاق الصادرة من المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في جميع مناطق المملكة خلال شهر شعبان الماضي.
وأوضحت إحصاءات الوزارة أن عدد عقود الزواج المسجلة خلال شهر شعبان بلغ 16 ألفاً و111 عقد زواج، وتبلغ نسبة العقود التي يكون طرفاها سعوديين 64٪.
وأشارت، بحسب “المدينة”، إلى أن عدد صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم في الشهر نفسه بلغ 5 آلاف و506 صكوك، لافتة إلى أن محاكم منطقة مكة المكرمة كانت الأكثر تسجيلاً لعقود الزواج بواقع 5 آلاف و739 عقداً.
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