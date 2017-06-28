يسود الغموض إعداد الفريق النصراوي للاستحقاقات المقبلة ومعسكره الاعدادي في تركيا، بعد الانباء التي أكدت عدم رغبة العديد من اللاعبين في المغادرة إلى معسكر تركيا المقرر غدا الخميس؛ بسبب عدم إيفاء الادارة بسداد مستحقاتهم المتأخرة والتي سبق وأن وعدتهم بها منذ الموسم الماضي.
ودخل لاعبو النصر في الشهر 11 من دون تسلم مرتباتهم كأكثر لاعبي اندية دوري المحترفين تأخرا في تسلم الرواتب، في الوقت الذي لم تحسم فيه مسألة مغادرة لاعب الوسط احمد الفريدي الى المعسكر في ظل اختلاف وجهات النظر بين ادارة النادي واللجنة الفنية من جهة، ومدرب الفريق البرازيلي جوميز الذي يصر على تواجد اللاعب في المعسكر قبل اصدار الحكم النهائي على استمراره من عدمه، في الوقت الذي تسعى فيه الادارة للتخلص من اللاعب في ظل ارتفاع قيمة عقده اضافة الى الغيابات المتكررة من اللاعب اثناء استحقاقات الموسم.
ويعاود لاعبو النصر اليوم الاربعاء تدريباتهم بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي امتدت لأربعة ايام لقضاء اللاعبين اجازة العيد مع أهاليهم، وستشهد تدريبات اليوم عودة لاعبي المنتخب الاول بعد غيابهم في المرحلة الاولى في ظل مشاركتهم في معسكر المنتخب الاول استعدادا لمواجهة استراليا الماضية.
من جانب آخر، تلقت إدارة النصر اتصالا من وكيل أعمال اللاعب الباراجوياني فيكتور ايالا الذي ابلغ الادارة النصراوية بأن ايالا تلقى عرضا من نادي بوكا جونيورز الارجنتيني ويرغب مسيروه في فتح باب المفاوضات من اجل شراء البطاقة الدولية للاعب، حيث ابدت ادارة الفريق الارجنتيني الرغبة الكبيرة في كسب اللاعب مقابل مليون يورو وهو السعر الذي اشترطه النصراويون مقابل التنازل عن اللاعب الذي عاد لصفوف المنتخب الباراجوياني الشهر الماضي، بيد ان ادارة الفريق العريق بوكا جونيورز اشترطت ان يكون المبلغ على دفعتين الاولى في نهاية اغسطس المقبل وهو ما رفضته ادارة النصر التي طالبت بوضع كامل قيمة العقد في حساب النادي قبل ارسال البطاقة الدولية للاعب.وفق “اليوم”.
ويحظى ايالا بقبول من مدرب بوكا جونيورز غيليرمو سكيلوتو، الذي سبق وان درب في فريق لانوس الارجنتيني، ويملك ايالا عرضا اخر من نادي سيرو بروتينيو الباراجوياني.
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