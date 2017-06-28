تقرر بشكل رسمي مشاركة فريق أولمبي الهلال في البطولة العربية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 اغسطس المقبل، تحت اشراف المدرب الأرجنتيني خوان إجناسيو براون الذي كلفته إدارة الهلال بقيادة الفريق الأولمبي الموسم المقبل، وستستمر تدريبات الفريق الأولمبي في مقر النادي الأزرق حتى يوم الأربعاء ٥ يوليو الحالي الموافق ١١ شوال الذي سيغادر فيه الفريق الهلالي إلى مدينة الاسماعيلية بمصر لإقامة معسكر إعدادي تأهباً للمشاركة في البطولة العربية. وفق “الرياضية”.
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