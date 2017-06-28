جدد مجلس إدارة نادي الاتحاد عقد إعارة اللاعب المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام.
وشكر رئيس الاتحاد أنمار الحائلي إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على الأجواء الإيجابية التي سادت المفاوضات بين الجانبين، مثنياً على الدور الذي لعبه ممثل نادي الاتحاد في المفاوضات عبدالله شرف الدين، التي أفضت لتجديد التعاقد.
وعبر عن أمله في مواصلة “كهرباء” عطائه المتميز المعروف عنه، والمساهمة مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع.
وكانت مصادر قد ذكرت أن الناديين اتفقا على تجديد العقد بصفقة مالية قدرها 10 ملايين ريال لمدة عام واحد.وفق “أخبار 24”.
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