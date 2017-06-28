أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن زيادة وزن الفصوص عن 5 % من وزن المشغولات الذهبية تعد مخالفة.
جاء ذلك في رد متحدث الوزارة عبد الرحمن الحسين على استفسار مواطن اليوم (الأربعاء) عبر “تويتر” عن نظامية حساب محلات بيع الذهب سعر الفصوص في الاطقم مع وزن الذهب.
وقال الحسيني: “إن نظام المعادن الثمينة اشترط ألا يزيد وزن الفصوص عن٥٪ من وزن المشغولات الذهبية وزيادتها تعتبر مخالفة وتخصم من المبلغ إذا لم تكن من الأحجار الكريمة”.وفق “أخبار 24”.
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