ذكر السفير البوسني في الرياض سناهد بريستريتش، أن بلاده ستبدأ من غد الخميس تفعيل قرار السماح للسعوديين حاملي تأشيرة شنغن المتعددة من الدخول إلى البوسنة والهرسك.
وأضاف السفير وفقا لـ”سبق” أن القرار بدأ تفعيله بعد نشره اليوم في الجريدة الرسمية، وأنه بناء على ذلك يمكن للسعوديين حاملي تأشيرة شينغن المتعددة أو أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي الدخول إلى البوسنة والهرسك.
فيما يستطيع السعوديون الحصول على التأشيرة أيضا من خلال الإجراء السابق والمتمثل في الحصول على التأشيرة من سفارة البوسنة في مدينة الرياض.
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