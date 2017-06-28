ذكر مدير عام قياس وتقييم السياسات في وزارة العمل خالد بن علي العطاالله، أن توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات نجح بنسبة 90%.
وأضاف العطاالله خلال مقابلة مع برنامج “بموضوعية” على تلفزيون “سي إن بي سي عربية”، أن ذلك لا يعني عدم وجود عيوب في عملية التوطين.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع آثار التوطين على سوق العمل، إضافة إلى نقص السوق من أعداد العاملين المتخصصين، مشيرا إلى أن الوزارة تنظم دورات لتطوير أداء العاملين بقطاع الاتصالات.وفق “أخبار 24”.
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