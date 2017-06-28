أوضحت وزارة التعليم آلية التسجيل في التأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها، من خلال رابط إلكتروني جديد يبدأ العمل به اعتباراً من الشهر المقبل.
وأبانت الوزارة أن عملية التسجيل تتألف من 6 خطوات تبدأ باختيار وزارة التعليم “MOE” وإدخال المعلومات الشخصية، ثم اختيار إضافة ومن ثم اختيار التأمين، سواء للشخص أو للأسرة مع إدخال تاريخ الميلاد ورقم هوية أحد التابعين.
وأضافت أنه ستظهر للشخص قوائم العائلة بالكامل، وعليه الإفصاح عن كل حالة بشكل منفصل، وتأكيد الإجابات بشكل صحيح كونها قد تؤثر في عملية الموافقات، ومن ثم الضغط على “حفظ”، حينها سيتم إرسال الطلب لإدارة التأمين الصحي لتقييم الحالة وتعريفها على نظام “فارس” موضحاً بها السعر.
وأوضحت الوزارة أنه ستصل للشخص رسالة حين إضافة السعر في نظام “فارس”، وذلك للموافقة على الطلب أو رفضه، مبينة أنه في حال الموافقة على الطلب في نظام “فارس” فسيعتبر التأمين مقبولا وسيتم إرسال البطاقات للشخص خلال أيام.
وأشارت إلى أن التسجيل على هذا الرابط يعتبر المرحلة الثانية من تطبيق مرحلة التأمين بعد الإفصاح الطبي عن الأمراض في حال وجودها.وفق “أخبار 24”.
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