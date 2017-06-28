فوجئ مواطن عشريني، بأسد مفترس يقتحم عليه استراحته ببريدة، مساء الثلاثاء (27 يونيو 2017)، حيث هاجمه وأحدث فيه عدة إصابات استدعت نقله إلى المستشفى.
وأوضح الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، يفيد بهجوم حيوان مفترس على شخص في أحد الاستراحات في حي الروابي ببريدة.
وأضاف أنه تمت مباشرة الموقع فور تلقي البلاغ من قبل فرقة إسعافية وفرقة من التدخل السريع (المدك) وجهات أخرى ذات العلاقة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب حيث كانت حالته متوسطة الخطورة وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.
ونبه الجعيثن إلى أهمية أخذ الحذر والحيطة والاحتراز عند اقتناء مثل هذه الحيوانات المفترسة أو السامة كي لا يتعرّض أحد للخطر.وفق “عاجل”.
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