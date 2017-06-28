قدّمت مايكروسوفت براءة اختراع جديدة تهدف إلى إيقاف العمليات المحتملة لسرقة أجهزة اللاب توب بواسطة تعطيله عن بُعد بواسطة الهاتف المحمول.
وتصف الوثيقة الوظائف التي من شأنها أن تربط أجهزة اللاب توب مع الهواتف الذكية، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تعطيلها عن بعد، من أجل منع اللصوص من إعادة بيعها.
ويبدو أن الوظائف المنصوص عليها في البراءة، والتي رُصدت لأول مرة من قبل “MSPowerUser “، عبارة عن امتداد لرؤية مايكروسوفت، المتعلقة بربط أجهزة الكمبيوتر بالهواتف الذكية، ومع ذلك، تبين براءة الاختراع أن الحواسيب المحمولة لن تكون بحاجة إلى الاتصال بالشبكة الخلوية، من أجل تعطيلها عن بعد.
وتعد هذه الميزة مماثلة لوظيفة “مكالمة الطوارئ” على الهواتف المحمولة، والتي تمكن المستخدمين من الاتصال بأرقام محددة، حتى لو لم تكن هناك بطاقة” SIM” داخل الهاتف، وبناء على ذلك، حتى لو كان الجهاز غير قادر على استخدام الشبكة الخلوية، سيكون بالإمكان تعطيله عبرها، كما أن إيقاف تشغيل الخدمة الخلوية باستخدام إعدادات البرامج في الجهاز، لا يمنع إمكانية تعطيله عبر اتصالات الشبكة الخلوية.وفق “تواصل”.
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