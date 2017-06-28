كشفت إحصائية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن العمالة الرجالية الأجنبية تمثل نسبة 80% من عدد الباعة في الأسواق التجارية بالمملكة حيث يصل عددهم لنحو 520 ألفاً، مقارنة بـ129 ألف بائع سعودي.
وأبانت الإحصائية وفقا لصحيفة “الاقتصادية”، أن السعوديات العاملات في مهنة “بائعة” يقدر عددهن بأكثر من 111 ألفاً يمثلن نسبة 98.4%، مقارنة بعدد الأجنبيات العاملات في هذه المهنة، اللاتي لا يتجاوز عددهن 1834 بائعة.
وأوضحت أن إجمالي عدد الباعة الذكور والإناث من العمالة الأجنبية في الأسواق والشركات والمحال التجارية خلال العام الماضي 2016 يقدر بـ521.6 ألف يمثلون نسبة 68.5% من العاملين في المهنة، وذلك مقارنة بنحو 240 ألف بائع وبائعة سعوديين.
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