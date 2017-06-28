ذكر سفير الإمارات في روسيا عمر غباش أن الدول المقاطعة تدرس فرض مزيد من الضغوط والعقوبات الاقتصادية على دولة قطر، في حال عدم استجابتها للمطالب المقدمة لها.
وقال غباش في لقاء مع صحيفة “الجارديان” البريطانية إن من بين هذه العقوبات فرض شروط على شركائنا التجاريين وتخييرهم بين التعامل معنا أو مع قطر.
وأضاف أن الدوحة قد تواجه عزلة لا نهائية في حال رفضها المطالب، مشيراً إلى أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي أمر وارد، غير أن ذلك ليس العقوبة الوحيدة المتاحة أمام دول المقاطعة.وفق “أخبار 24”.
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