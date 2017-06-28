أعطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال الحق في تعيين 100% من العمالة الوطنية من السعوديين المحتسبين بنصف سعودي في برنامج “نطاقات”، سواء بدوام جزئي أو كامل.
وأضاف وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان أنه نظراً للإقبال الكبير للطلاب على العمل الجزئي في قطاع المطاعم قامت الوزارة برفع السقف الأعلى لأعداد هؤلاء أيضا في منشآت القطاع الخاص بقطاع التغذية من 20% إلى 40% من إجمالي العاملين السعوديين.
وأشار خلال لقائه برجال وسيدات أعمال في “غرفة جدة” إلى أن هذه النسبة تسهم في تحقيق التوطين العادل، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه إذا تم رفعها إلى أعلى ستوجد توطينا غير منتج، وفي حال خفضها ستضيق فرص العمل على المواطنين.
وأبان قطان أن الوزارة تعمل على مراجعة ودراسة نسب الراغبين في العمل الجزئي من السعوديين بصورة دورية، وذلك وفقاً لحاجة العمل وبما يسهم في تحقيق التوطين العادل.
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