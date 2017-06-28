وثق مقطع فيديو العرض الختامي لفعالية الألعاب النارية من منتزه الملك عبدالله في حي الملز بمدينة الرياض، والذي يأتي ضمن احتفالات أمانة المنطقة بعيد الفطر المبارك.
ويظهر المقطع، الذي نشرته أمانة الرياض، الإطلاق الكثيف للألعاب النارية في يومها الختامي، وسط تفاعل الحضور.
يذكر أن فعاليات الألعاب النارية كانت تقام خلال أيام العيد في 3 مواقع بالعاصمة، وهي استاد الملك فهد الدولي والجسر المعلق ومنتزه الملك عبدالله.وفق “أخبار 24”.
#فيديو ختام عرض فعالية #الألعاب_النارية من منتزه #الملك_عبدالله ضمن #احتفالات_عيد_الرياضpic.twitter.com/9fWT3LZPU6
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) ٢٧ يونيو، ٢٠١٧
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