منعت سلطات مطار سراييفو في البوسنة والهرسك عائلة سعودية من الدخول، بحجة عدم وجود التأشيرة البوسنية في جوازات سفرهم، على الرغم من التأكيدات التي تلقوها من شركة سياحة ومن الخطوط الجوية التي سافروا عبرها، بإمكانية دخولهم إلى البوسنة بتأشيرة “شنغن” المفعلة في جوازاتهم.
وأوضح المواطن ويدعى “فهد”، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن إحدى الشركات السياحية أبلغته بأنه يستطيع السفر إلى البوسنة برحلات مباشرة على خطوط “نسما” دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول بوسنية، طالما يحمل تأشيرة “شنغن” سارية المفعول.
وأشار إلى أنه حجز رحلة في ليلة عيد الفطر من الرياض إلى مطار سراييفو على طيران خطوط “نسما”، وحينما توجه إلى مطار الرياض أكد موظفو الخطوط له أن هناك عدداً كبيراً من السعوديين قد سافروا من قبل إلى البوسنة بدون تأشيرة بوسنية، وأصدروا له بطاقة الصعود إلى الطائرة.
ولفت المواطن إلى أنه عند وصوله لمطار سرايفو الدولي تفاجأ بمنع السلطات البوسنية في المطار له ولعائلته من دخولهم للبوسنة بحجة عدم وجود تأشيرة بوسنية، وعدم اكتفائهم بتأشيرة الشنغن المتعددة وسارية الصلاحية الموجودة بجوازات سفرهم، وأجبروهم على العودة إلى المملكة عبر نفس الناقل.
وطالب المواطن هيئة الطيران المدني بمساعدته لاسترجاع ما تحمله من قيمة تذاكر سفر وحجوزات، وتعويضه عما تكبده وعائلته من تعب وعناء جراء ما تعرض له.
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