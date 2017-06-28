فتحت صحة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة تحقيقاً مع مستوصف خاص، بعدما أوصل الإسعاف التابع له مريضاً مقيماً إلى بوابة طوارئ مستشفى القنفذة العام وألقاه بجانبها قبل أن يغادر الموقع.
وبيّنت مصادر، وفقاً لصحيفة “المواطن”، أن المريض كان مصاباً بلدغة أفعى سامة، وحينما رآه الفريق الطبي بمستشفى القنفذة نقلوه إلى غرفة الطوارئ.
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي أن المريض وصل بسيارة إسعاف من مستوصف خاص لطوارئ مستشفى جنوب القنفذة العام منتصف ليل أمس (الإثنين)، وكان المريض قد نزل من الإسعاف على قدميه، لكنه سقط أمام بوابة الطوارئ، مبيناً أن الشؤون الصحية بالقنفذة فتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة حيثياتها وملابساتها.
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