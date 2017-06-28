عثرت الأسرة المالية على طفلها الذي فقدته أول من أمس (الإثنين) في استراحة على طريق “الرياض – الطائف”، بعدما اتصل عليهم مالك العمارة التي تستأجرها الأسرة في الرياض، ليبلغهم بأن عائلة مصرية أحضرت ابنهم إليه.
وتعود تفاصيل قصة عودة الطفل إلى أهله، وفقاً لصحيفة “سبق”، إلى التقاء الطفل بعائلة مصرية عند الاستراحة بمركز ظلم بعدما فقد أهله، فقررت العائلة المصرية اصطحابه معهم إلى الرياض بعدما تفهموا وضعه، إلى أن أوصلوه إلى العمارة التي تستأجرها أسرته، حيث كان يعرف وجهتها، على الرغم من صغر سنه.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت عمليات البحث عن الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، بعدما فقده والده أثناء وجوده في استراحة على طريق “الرياض – الطائف” السريع.
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