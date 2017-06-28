فاجأ طفل مواطناً أثناء معايدته للأطفال في الشوارع، بمنحهم قطع شوكولاته وعشرة ريالات “عيدية” لكل واحد منهم، بتصرف مباغت، حيث سرق منه كمية من النقود مجهزة للأطفال.
ويظهر مقطع فيديو متداول توقف المواطن عند الأطفال أثناء سيره بسيارته في الشوارع، وتهنئتهم بالعيد، ومنحهم قطع شوكولاته و10 ريالات كمعايدة لهم.
وحينما استوقف المواطن أحد الأطفال الذين صادفهم على قارعة الطريق وناداه لمعايدته، كانت الشوكولاته موضوعه في سلة على المقعد الموجود بجانب السائق وفوقها حزمة من النقود من فئة العشرة ريالات، فطلب المواطن من الطفل أن يأخذ ورقة نقدية واحدة وقطعة شوكولاته، فخطف الطفل الحزمة كلها مع قطعة الشوكولاته ولاذ بالفرار.
فيما شكك عدد من متداولي المقطع في صحة الواقعة، مشيرين إلى أن المشهد قد يكون تمثيلاً.
وفق “أخبار 24”.
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