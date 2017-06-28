أصدرت الهيئة الملكية بينبع بياناً للرد على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض مياه الشرب التي تغذي المنطقة السكنية بمدينة ينبع الصناعية للتلوث بالبكتيريا القولونية.
وأوضحت أن ما يتداول من معلومات حول هذا الموضوع غير صحيح، مبينة أن ما حدث عبارة عن تلوث خزان داخلي يغذي دورات المياه والمطبخ في إحدى الشركات الصناعية، مؤكدة أن الشركة أوصت موظفيها في حينه بعدم الشرب منه إلى الانتهاء من تنظيف الخزان.
وقالت إن مياه الشرب التي تغذي المنطقة السكنية عالية النقاوة وتضاهي في مواصفاتها مياه الشرب المعبأة، وتفوقها في بعض المعايير، مشيرة إلى أنها تطبق معايير الهيئة الملكية البيئية ووكالة حماية البيئة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية في مواصفات مياه الشرب.
وأضافت أن إدارتها لمراقبة وحماية البيئة تجمع بصفة دائمة ومستمرة عينات من مياه الشرب من العديد من نقاط الجمع داخل مواقع شبكة المياه والخزانات؛ لإجراء تحاليل مختبرية عليها للتأكد من سلامتها من التلوث.وفق “أخبار 24”.
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