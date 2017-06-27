سجد شابان سعوديان لله شكراً، وذلك عقب نجاتهما من الغرق في شاطئ الشقيق، الواقع بين إمارتي عسير وجازان جنوب السعودية، بعد وفاة مرافق ثالث لهما للسباحة هناك.
وكانت دوريات فرق حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية، قد تمكنت من إنقاذ الشابين من الغرق بشاطئ الشقيق، وعثرت على ثالثهم وقد فارق الحياة.
يذكر أن حرس الحدود دعا قبل إجازة عيد الفطر المتنزهين ومرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات واتباع التعليمات، فيما يخص السلامة البحرية، والتقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لها.
وفق “أخبار 24”.
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