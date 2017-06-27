أفادت هيئة الهلال الأحمر بالقصيم بأن فرقها تولت نقل ضحية الألعاب النارية الذي أصيب داخل حديقة “المحفل” بمحافظة الرس غرب القصيم، قبل أن يفارق الحياة.
وقال المتحدث باسم “الهيئة” حمد بن عبد الله الجعيثن: غرفة عمليات “الهلال” تلقت بلاغاً في الساعة 11:00 من مساء أمس الاثنين، وباشرت فرقة إسعافية الموقع، وقامت بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة حيث كان المصاب يعاني من توقف بالقلب وإصابة حرجة بالرأس.
وأصاغ: تم نقل المصاب إلى مستشفى الرس العام مع الاستمرار في إعطائه الإنعاش القلبي الرئوي لحين إدخاله طوارئ المستشفى لاستكمال علاجه وكانت الحالة حرجة جداً، ثم فارق المصاب الحياة هناك.
وكشف “الجعيثن” أن فرق الهلال تتواجد في مواقع احتفالات المنطقة ابتهاجا بعيد الفطر المبارك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لطالبيها واستغلال الدقائق الذهبية بحسب صحيفة سبق.
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“هلال القصيم”: ضحية الألعاب النارية فارق الحياة بالمستشفى
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
أفادت هيئة الهلال الأحمر بالقصيم بأن فرقها تولت نقل ضحية الألعاب النارية الذي أصيب داخل حديقة “المحفل” بمحافظة الرس غرب القصيم، قبل أن يفارق الحياة.
أفادت هيئة الهلال الأحمر بالقصيم بأن فرقها تولت نقل ضحية الألعاب النارية الذي أصيب داخل حديقة “المحفل” بمحافظة الرس غرب القصيم، قبل أن يفارق الحياة.
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