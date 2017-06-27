نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم (الثلاثاء)، التقرير الخاص بالتحقيقات في عملية الترشيح لكأس العالم 2018 و2022 المعروف بـ”تقرير جارسيا”.
وأتاح الفيفا على موقعه الرسمي النص الكامل للتقرير المكون من 430 صفحة، وذلك بعد تسريب أجزاء منه لصحيفة بيلد الألمانية، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي توخياً للشفافية.
كما أشار الفيفا إلى أن نشر التقرير جاء بقرار من الرئيسين الجديدين للجنة الأخلاقيات المستقلة، لافتاً إلى أن الرئيسين السابقين للجنة كانا يرفضان دائما نشر التقرير. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن التقرير إدعاء بأن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بالفيفا كانوا قد سافروا إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور حفل هناك على متن طائرة خاصة تابعة لاتحاد كرة القدم القطري قبل عملية التصويت.
وأنه جرى دفع مليوني دولار لابنة مسؤول بالفيفا عمرها عشرة أعوام، كما تناول تفاصيل عن دور أكاديمية التفوق الرياضي (أسباير) في العاصمة القطرية الدوحة.
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