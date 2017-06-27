كشفت مصادر أن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، كلف مساعده لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، بالإشراف على الأمن العام لتسيير الأعمال لحين مغادرة مدير الأمن الفريق سعود الهلال المستشفى.
يشار أن مدير الأمن العام كان قد نُقل بحسب “سبق” إلى مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة قبل يومين بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وذكرت مصادر أن الفريق سعود الهلال خضع لعملية جراحية ناجحة مساء أمس الاثنين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
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